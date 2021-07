PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : victoire de la France face à l’Afrique du Sud, but de Gignac et au moins deux buts dans la rencontre (1.88 via MyMatch)

L’Equipe de France doit absolument se remettre de la débâcle reçue par le Mexique lors du premier match (4-1). Les Bleus n’ont jamais vu le jour et ont été catastrophiques derrière avec une défense complètement dépassée. André-Pierre Gignac a marqué mais n’a pas été transcendant tout comme Thauvin ou Savanier. Le joueur des Tigres a appelé ses coéquipiers à être plus incisifs. Cette fois ils n’ont plus le droit à l’erreur et je pense qu’ils vont gagner. L’Afrique du Sud est très loin du niveau des Mexicains et a perdu face au Japon (1-0). Je vous propose donc de miser sur la victoire de la France avec au moins deux buts dans la rencontre. Gignac devrait s’illustrer si les Bleus arrivent à être plus offensif. Un MyMatch coté à 1.88 !

