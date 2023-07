PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 juillet – Qualifications Ligue des Champions

Notre pronostic : Galatasaray gagne sur la pelouse du Zalgiris Vilnius et plus de 1,5 but dans le match (1.88)

Galatasaray lance sa saison avec un tour préliminaire européen. Le Champion de Turquie sort d’un exercice particulièrement abouti et aura pour principal objectif de retrouver la phase de poules de la compétition reine en Europe pour la première fois depuis 2019. Mais il faudra pour cela passer par trois stades de qualifications, à commencer par ce déplacement à Vilnius pour y défier un adversaire solide sur sa pelouse. Le Zalgiris n’a, en effet, plus perdu à domicile bientôt 5 mois, même si cette statistique est à relativiser. Car les Lituaniens ont affronté des adversaires locaux à leur portée durant cette période. Leur seul duel en Ligue des Champions face à Struga s’est soldé par un triste 0-0. Si Galatasaray aura besoin de rythme, le club turc, qui vient de signer définitivement Mauro Icardi, devrait finir par s’imposer à l’usure et prendre une belle option pour la qualification.

