PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 mai - Ligue Europa Conférence - Finale

Notre pronostic: la Roma ne perd pas contre Feyenoord et les deux équipes marquent (2.10)

José Mourinho va disputer ce soir à Tirana contre Feyenoord (3e du championnat des Pays-Bas) sa 15e finale en tant que coach professionnel. Il en a remportée jusqu'ici douze sur quatorze et a réussi un sans faute sur la scène européenne: Ligue Europa avec Porto en 2003, Ligue champions avec Porto en 2004, puis avec l'Inter en 2010, et enfin Ligue Europa avec Manchester United en 2017. Imaginez sa motivation pour remporter la Ligue Europa Conférence. Son club, la Roma (6e de Série A), part avec les faveurs des bookmakers mais les Italiens devront se méfier des Néerlandais, invaincus cette saison en C4 (8 victoires et 4 nuls). Seulement battu par les Norvégiens de Bodo/Glimt (deux fois), les Giallorossi me semblent cependant un peu mieux armés pour remporter le trophée (1.70). Je vous conseille de jouer le 1N avec les deux équipes qui marquent pour doubler votre mise. En effet, depuis le début de la compétition, on a vu dix fois sur douze des buts de chaque côté lors des matches européens de Feyenoord. Les Bataves ne sont restés muets qu'à Haïfa (0-0) et à Marseille (0-0). Et si vous ne voulez pas vous couvrir, optez pour la Roma (2.35) !

Fiabilité : 55 %

L'autre option :

Lilleström bat Valerenga (1.92)

Cote totale pour les deux paris du jour: 4.03

