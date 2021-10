PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 octobre – Ligue 2

Notre pronostic : Auxerre bat Bastia (1.88)

Il faut absolument rebondir pour les Auxerrois. La semaine dernière ils se sont fait atomiser à Toulouse (6-0). Une raclée monumentale alors que l’AJA est en haut de tableau et a l’ambition de remonter en Ligue 1. Pour l’instant les Bourguignons sont 5e et peuvent revenir à un point du Havre, 4e, en cas de succès ce soir face à Bastia. Les Corses qui sont au fond du trou avec une avant-dernière place au classement. Ils n’ont remporté que deux rencontres depuis le début de la saison pour cinq nuls et cinq défaites. Je pense qu’Auxerre va l’emporter à domicile pour enfin stopper cette série de trois matches sans victoire. Un pari intéressant coté à 1.88 !

