PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 25 septembre – Ligue des Nations

Notre pronostic : les Pays-Bas ne perdent pas face à la Belgique et les deux équipes marquent (2.00)

Ce derby s'annonce palpitant ! Les Pays-Bas sont en ballottage très favorable pour accéder à la phase finale de cette Ligue des Nations. En effet, les confrontations directes étant le critère numéro 1 pour départager les équipes en cas d'égalité, les Néerlandais possèdent une belle marge face à leur adversaire du soir. Largement vainqueurs en Belgique au mois de juin (4-1), sur qui ils comptent trois points d'avance, il faudrait un scénario catastrophe pour empêcher les Bataves de se qualifier. Et à l'approche de la Coupe du Monde, pas sûr que les Belges jouent pleinement leur chance aujourd'hui. L'objectif sera principalement de préparer les échéances à venir afin d'être prêt en novembre, au Qatar. Face à un adversaire qui ne leur réussit pas, les Diables Rouges auront tout de même des coups à jouer et pourraient trouver le chemin des filets. Malgré cela, je ne vois pas une défaite néerlandaise.

Les autres options :

La France ne perd pas au Danemark et les deux équipes marquent (2.25)

Le Luxembourg bat la Lituanie et plus de 1,5 but dans le match (1.90)

La Turquie gagne aux Îles Féroé par au moins 2 buts d'écart (1.80)

