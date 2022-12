PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 décembre - Ligue 2

Notre pronostic: le Havre ne perd pas contre Bordeaux et moins de 2,5 buts dans le match (1.82)

La Ligue 2 reprend avec un choc entre les deux premiers du classement ! Logiquement, on devrait assister à une rencontre équilibrée et assez fermée vu les récents résultats des deux clubs. Les huit derniers matches des Normands ont engendré moins de 2,5 buts à sept reprises tandis que les Girondins restent sur cinq sorties à moins de 2,5 buts. Comme le HAC est toujours invaincu à domicile (quatre victoires et trois nuls) et n'a chuté qu'une seule fois cette saison, je n'imagine pas les Bordelais réussir un gros coup en Normandie mais un score de parité n'est pas à exclure. Dans ces conditions, je vous propose de jouer le 1N avec moins de 2,5 buts dans le match afin de presque doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

Les autres options:

Metz bat Niort et plus de 1,5 but dans le match (2.00)

Newcastle s'impose à Leicester (2.10)

Cote totale pour les trois paris du jour: 7.64

