PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 décembre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Tottenham bat Crystal Palace, Kane buteur (2.45)

Tottenham doit confirmer sa forme du moment. Les Spurs semblent enfin retrouvés après une belle série de cinq matches sans défaite (et trois autres reportés à cause du Covid). Cela est notamment dû à l'excellent travail d'Antonio Conte. Le manager italien a redonné confiance et envie à ses joueurs, dont Harry Kane. L'attaquant anglais retrouve du poil de la bête et m'a fait très forte impression contre Liverpool, malgré des occasions ratées. En face, Crystal Palace réalise plutôt une bonne saison mais connait de réelles difficultés à l'extérieur. Les joueurs de Patrick Vieira se sont en effet imposés une seule fois en huit déplacements. Je miserais donc sur un succès de Tottenham avec un but de Kane (2.45).

Les autres options :

West mène à la mi-temps et bat Southampton (2.65)

Brighton ne perd pas contre Brentford et les deux équipes marquent (2.20)

Arsenal gagne à Norwich sans concéder de but (2.20)

Manchester City bat Leicester et Sterling buteur (2.20)

Cote totale pour les six paris du jour : 172.83

