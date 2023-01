PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 janvier - Coupe du Roi - Espagne

Notre pronostic : le Real Madrid bat l'Atletico Madrid dans le temps réglementaire (1.96)

Ces quarts de finale de la Coupe du Roi nous offre un magnifique derby ! Le Real Madrid vit un mois de janvier en dents de scie. En effet, les Merengue ont cédé la première place de Liga à leur rival, le FC Barcelone, contre qui ils se sont inclinés en finale de Supercoupe d'Espagne. Mais ils viennent d'enchaîner deux succès de rang, à Villarreal en coupe et sur la pelouse de l'Athletic Bilbao en championnat. Portés par un Karim Benzema toujours aussi prolifique, les Madrilènes ont l'avantage de jouer sur leur pelouse pour cette échéance. Mais le voisin ne se laissera pas faire. D'autant plus que l'Atletico retrouve également de belles sensations au cours d'un exercice franchement compliqué. Les Colchoneros luttent pour la dernière place du top 4, largués par la Real Sociedad, 3e. Si Joao Felix a rejoint Chelsea en prêt, Diego Simeone peut compter sur un Antoine Griezmann en feu depuis sa Coupe du Monde. Mais cela risque d'être insuffisant ce soir. Le Real Madrid devrait s'imposer à l'usure devant son public.

