PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 juillet – Qualifications Ligue des Champions

Notre pronostic : l’Aris Limassol bat le Bate Borisov et moins de 3,5 buts dans le match (1.92)

L’Aris Limassol entame sa saison européenne dans la peau du favori ce soir. Le Champion de Chypre a vécu une préparation compliquée mais s’est rassuré en remportant la Supercoupe nationale contre Omonia (2-0). De quoi aborder ce match aller avec la confiance nécessaire. D’autant plus que la dernière défaite des Chypriotes à domicile remonte au début du mois d’octobre 2022. Le Bate Borisov risque ainsi d’être en difficulté à l’Alphamega Stadium. L’actuel 4e du championnat Bielorusse a dû passer par le premier tour prélimnaire, éliminant le Parizani Tirana. Plus irrégulier tout en restant à son aise en déplacement, il proposera à coup sûr une belle adversité à son rival du soir. L’Aris Limassol pourrait tout de même faire la différence à l’usure, prenant ainsi une petite option pour la qualification.

