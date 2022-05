PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 mai - Barrage Ligue 1/Ligue 2

Notre pronostic: Auxerre ne perd pas contre St Etienne et les deux équipes marquent (2.35)

Même si Auxerre a souffert pour éliminer Sochaux aux tirs au but en barrage de Ligue 2, je donnerais un léger avantage aux Bourguignons pour le match aller de la confrontation L2/L1 tant la défense de Saint-Etienne me semble perméable. Les Verts ont marqué lors de chacune de leur dix dernières rencontre, à l'exception du déplacement à Rennes, mais ont encaissé 27 buts, soit près de trois en moyenne par match. De son côté, l'AJA a remporté six de ses huit dernières rencontres à l'Abbé-Deschamps et perdu qu'une seule fois en quinze matches disputés en trois mois. La tâche de l'ASSE s'annonce pour moi très difficile mais je n'exclus pas que St Etienne puisse marquer à Auxerre. Je vous conseille donc de jouer le 1N aves des buts de chaque côté pour essayer de largement doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

