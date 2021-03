PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 mars Liga 2 – Espagne

Notre pronostic: Gijon bat Alcorcon (2.05)

Quand le 5e de Liga 2 reçoit le 19e et que la cote de sa victoire peut vous permettre de doubler votre mise de départ, il ne faut pas hésiter bien longtemps. Gijon est la seule équipe de ce championnat encore invaincue à domicile (9 victoires et 6 nuls en 15 rencontres) et n’a pas perdu depuis deux mois (4 succès et 4 partage de points). A l’aller, le Sporting s’est imposé 2-1 à Alcorcon et devrait logiquement confirmer sa supériorité sur sa pelouse, surtout que l’ADA n’a gagné que trois matches sur dix en huit semaines. Pour continuer à espérer retrouver l’élite en fin de saison, Gijon ne peut se permettre de lâcher des points sur son terrain contre un club actuellement relégable. Pour toutes ces raisons… banco sur la victoire du favori !

Fiabilité : 55 %

