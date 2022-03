PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 mars - Match amical

Notre pronostic: les Pays-Bas battent le Danemark (1.90)

1949... c'est l'unique année où le Danemark s'est imposé au Pays-Bas ! Sinon, les Danois ont chuté à huit reprises et partagé les points trois fois. C'est dire si les Néerlandais réussissent bien contre leurs voisins du nord. Cette saison, les Bataves sont invaincus (cinq victoires et deux nuls) et comptent bien le rester. Pour leur part, les Scandinaves ont tout gagné, sauf leur dernière rencontre avec cette défaite en Ecosse ! Les deux sélections ne se sont plus affrontées depuis dix ans et le Danemark reste sur un succès 1-0 lors de l'Euro 2012. Vu les effectifs actuels des deux équipes, je donnerais un léger avantage aux "Oranje", surtout devant leur public. Si j'ai raison, vous doublerez votre mise de départ.

Fiabilité : 60 %

L'autre option :

L'Angleterre bat la Suisse sans encaisser de but (2.40)

Cote totale pour les deux paris du jour: 4.56

Pariez sur Pays-Bas - Danemark ici