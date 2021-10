PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 octobre Série A – Italie

Notre pronostic : le Milan AC bat le Torino par au moins deux buts d’écart (2.30)

Les Milanais font un très bon début de saison en championnat. Ils sont 2e de Série A en étant invaincus. Les Rossoneri ont déjà gagné huit fois cette saison et ont concédé le nul sur la pelouse de la Juventus (1-1). Par contre c’est en Ligue des Champions que cela ne va pas avec trois défaites lors de la phase aller dans un groupe relevé avec Liverpool, l’Atletico de Madrid et Porto. Le Torino ne joue évidemment pas l’Europe et pointe à la 12e place du championnat. Il reste sur un succès lors de la dernière journée face au Genoa et ont enfin stoppé une série de quatre rencontres sans victoire. Je pense qu’à San Siro cela va être trop compliqué. Je crois que le Milan AC va s’imposer largement. C’est pourquoi je vous propose ce succès par au moins deux buts d’écart comme cela a été le cas la semaine dernière à Bologne (2-4). Un pari coté à 2.30 !

