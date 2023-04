PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 avril – Premier League

Notre pronostic : Newcastle ne perd pas sur la pelouse d’Everton et les deux équipes marquent (2.10)

Everton est en grand danger dans ce sprint final. S’ils comptent un match en moins que certains de leurs adversaires directs, les Toffees sont pour l’instant relégables, alors qu’il ne leur reste que six échéances pour prendre des points. Mais alors qu’ils n’ont plus gagné depuis le 5 mars, la réception de Newcastle n’annonce rien de bon. Surtout que les Magpies sont sur un nuage après leur écrasante victoire face à Tottenham dimanche dernier (6-1). Ils ont ainsi gagné 6 de leurs 7 dernières rencontres de Premier League et sont confortablement installés dans le top 4. Plus en difficultés à l’extérieur, ils pourraient tout de même concéder le nul à Goodison Park, au cours d’un match où les deux écuries pourraient trouver le chemin des filets. Mais une défaite de Newcastle paraît improbable.

