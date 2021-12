PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 décembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Manchester United s’impose à Newcastle et moins de 4,5 buts (1.80)

Si les premiers pas sur le banc de Rangnick à Manchester United sont timides, il a au moins le mérite de ne pas avoir connu la défaite. Sous sa houlette, les Red Devils ont gagné deux fois face à Crystal Palace et à Norwich, à chaque fois avec un seul but inscrit et a réalisé un nul contre les Young Boys Berne en Ligue des Champions (1-1). Offensivement, ils doivent encore trouver la bonne formule mais défensivement ça tient. Newcastle est sur une série de trois défaites consécutives et doit absolument réagir Les Magpies sont avant-derniers avec seulement dix points. Avec cette différence de niveau, je pense que les Mancuniens vont s’imposer à l’extérieur. Je ne vois pas beaucoup de buts donc je vous propose d’associer à ce succès le fait qu’il y ait moins de 4,5 buts pour une cote de 1.80 !

Les autres options :

Konyaspor ne perd pas face au Besiktas et les deux équipes marquent (2.15)

Anderlecht gagne contre le Beerschot sans encaisser de but (2.50)

Cote totale des trois paris du jour : 9.68