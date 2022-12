PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 décembre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester United mène à la pause contre Nottingham et remporte le match par au moins deux buts d’écart (2.10 via MYMATCH)

Retour à la compétition réussi pour ces deux équipes qui ont chacune remporté leur duel en Coupe la Ligue. Manchester United s’est imposé face à Burnley (2-0) grâce à des réalisations d’Eriksen et Rashford et Nottingham Forest l’a emporté sur la pelouse de Blackburn (4-1) avec un doublé de Johnson et des buts de Awoniyi ainsi que de l’ex-Mancunien, Jesse Lingard. Il faudra donc réussir à enchaîner. Large avantage aux Red Devils pour cette rencontre. Ces derniers sont 5e de Premier League et l’avaient emporté avant la trêve à Fulham (2-1). Après s’être séparé de Cristiano Ronaldo, Manchester United devra montrer que c’était la bonne décision. Je ne vois pas les joueurs décevoir aujourd’hui. Je m’attends à un gros début de rencontre avant de dérouler en seconde période. Nottingham se bat pour éviter la relégation et les deux bons résultats lors des deux dernières journées ne devraient pas grandement aider cette équipe que je vois s’incliner par au moins deux but d’écart.

