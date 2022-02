PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon ne perd pas face à Lille et les deux équipes marquent (1.96)

C’est l’affiche de cette 26e journée de Ligue 1. Lyon et Lille réalisent une saison plus que compliquée en championnat, bien loin des espérances. L’OL est 8e avec un bilan de dix victoires, neuf nuls et six défaites et comptent deux points d’avance sur son adversaire du soir, le LOSC, 11e. L’objectif sera donc de gagner pour espérer revenir dans la course à l’Europe pour cette fin de saison. Une défaite serait presque rédhibitoire. Ces deux équipes restent sur un nul et un succès lors des deux dernières journées de championnat. Troisième au classement à domicile, je pense que l’Olympique Lyonnais ne vas perdre ce match. Je vois également des buts. A l’aller il n’y en avait pas eu mais cela devrait changer. Un pari qui pourrait vous permettre de presque doubler votre mise.

Pariez sur Lyon – Lille ici !

Les autres options :

Monaco bat Reims sans encaisser de but (2.05)

Leipzig s’impose à Bochum et au moins deux buts (1.82)

Le FC Séville ne perd pas contre le Bétis Séville et les deux équipes marquent (2.20)

La Real Sociedad bat Osasuna (1.86)

Le FC Barcelone ne perd pas contre l’Athletic Bilbao et les deux équipes marquent (2.05)

Liverpool ne perd pas contre Chelsea et les deux équipes marquent (2.15)

Cote totale des sept paris du jour : 131.89