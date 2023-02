PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 février – Ligue 2

Notre pronostic : Bordeaux ne perd pas à Amiens et les deux équipes marquent (2.30)

Avec la victoire de Sochaux samedi, Bordeaux se doit de gagner pour reprendre la 2e place du classement et revenir à sept points du Havre tenu en échec à Grenoble. Les Girondins restent sur une victoire face au Paris FC. A l’extérieur, les Bordelais forment la 5e meilleure formation de Ligue 2 et pourraient bien prendre au moins un point à Amiens qui vient de perdre lors de ses deux dernières rencontres à Annecy et contre Metz. Un petit coup d’arrêt dont pourrait profiter Bordeaux. Je vous propose de jouer le N2 mais je pense qu’il y aura des buts. Un pari coté à 2.30 !

Les autres options :

Villarreal bat Getafe et moins de 3,5 buts (1.98)

La Fiorentina ne perd pas à Vérone et moins de 2,5 buts (2.00)

La Lazio bat la Sampdoria par au moins deux buts d’écart (2.00)

