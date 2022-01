PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 janvier - Coupe du monde - Amérique du Sud

Notre pronostic: le Brésil ne perd pas en Equateur et les deux équipes marquent (2.40)

Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2022, le Brésil jouera sans pression cette nuit à Quito mais voudra conserver son invincibilité (11 victoires et 2 nuls) face à des Equatoriens qui feront tout pour éviter la défaite afin de conserver jusqu'au bout leur 3e place synonyme de qualification direct pour le Qatar en novembre prochain. Malgré l'absence de Neymar, le leader des éliminatoires de la zone Amsud alignera une équipe tout à fait capable de prendre au moins un point en Equateur avec les Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Paqueta, Vinicius Jr et autre Gabriel Jesus. Mais comme la "Tri" a toujours marqué à domicile lors de cette campagne qualificative, elle est pour moi tout à fait susceptible de tromper au moins une fois la défense brésilienne. Notez bien que la Seleçao n'a perdu que deux fois en quatre-vingt ans contre l'Equateur. Pour toutes ces raisons, je vous propose le N2 et des buts de chaque côté pour largement doubler votre mise (2.40)

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

L'Argentine ne perd pas au Chili et les deux équipes marquent (2.60)

Le Canada gagne au Honduras (2.05)

Cote totale pour les trois paris du jour: 12.79

Pariez sur Equateur - Brésil ici