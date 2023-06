PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 juin – Euro Espoirs 2023

Notre pronostic : l’Espagne ne perd pas contre l’Ukraine et moins de 2,5 buts dans le match (2.15)

L’Espagne et l’Ukraine, après leurs deux victoires contre la Croatie et la Roumanie, sont déjà qualifiées pour les ¼ de finale de l’Euro Espoirs 2023. Cette rencontre ne décidera donc que de la première place pour l’instant occupée par la Roja. Les Ukrainiens ne passeront en tête du groupe qu’en cas de succès, ce qui semble assez improbable. A priori, les deux sélectionneurs devraient faire tourner et l’effectif espagnol est supérieur sur le papier. Comme les deux pays n’ont pas encore encaissé de but dans la compétition, je vous propose de jouer le 1N avec moins de 2,5 buts dans le match pour tenter de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

