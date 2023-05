PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Monaco (2.05)

Rennes (6e avec 62 points) doit gagner ce soir pour passer devant Monaco (4e avec 65 points) grâce à une meilleure différence de but (+27/+15). Sur la forme actuelle des deux équipes, on peut être optimiste pour les Bretons (2e au classement à domicile avec 14 victoires et 4 défaites) qui restent sur trois succès devant leur public avec 11 buts marqués pour seulement 2 encaissés. De son côté, Monaco inquiète ses supporters : une seule victoire lors des cinq dernières journées, à Angers, la lanterne rouge déjà condamnée. Même si l’ASM doit prendre un point pour rester devant Rennes, ce scénario ne suffirait pas pour conserver la 4e place… au cas où Lille battrait Nantes comme c’est fort probable. La pression est sur les Monégasques qui traversent une période très difficile. Pour toutes ces raisons, je vois Rennes s’imposer au Roazhon Park. Si j’ai raison, vous doublerez votre mise.

Fiabilité : 55 %

Les autres options

Marseille bat Brest et les deux équipes marquent (2.70)

Lens bat Ajaccio par au moins trois buts d’écart (2.05)

Lille bat Nantes par au moins deux buts d’écart (1.96)

Clermont bat Lorient (2.15)

Montpellier bat Nice (2.55)

Angers bat Troyes (2.00)

Cote totale des sept buteurs du jour : 118.95

