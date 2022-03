PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 mars – Liga 2 – Espagne

Notre pronostic : Almeria bat Gérone (2.05)

Cela joue encore en deuxième division espagnole. Dans ce choc du haut de tableau, Almeria voudra garder cette 2e place et son avance sur ses poursuivants et même pourquoi pas, passer devant Eibar en tête du championnat. Ce club reste sur une victoire à Tenerife. Il faudra essayer de capitaliser sur ce bon résultat. Gérone est dans une forme éblouissante avec trois succès d’affilées. Bien ancré dans le top 6, le 5e de Liga 2 peut encore remonter sur les deux premiers pour une montée directe dans l’élite. Pour cela il faudra gagner mais je pense qu’Almeria, à domicile, devrait prendre les trois points pour un peu plus que doubler la mise.

