PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG bat Strasbourg et au moins deux buts (1.30)

Mis à part Lionel Messi (au repos après la Coupe du monde) et Nuno Mendes (blessé), c’est une équipe du PSG au complet qui accueille Strasbourg à 21h. Les Parisiens voudront continuer leur série d’invincibilité depuis le début de la saison. En Ligue 1, ils n’ont perdu des points que deux fois : à Reims (0-0) et face à Monaco (1-1). Si la logique est respectée, le Paris Saint-Germain devrait donc s’imposer une nouvelle fois au Parc des Princes. Revenu très tôt à l’entraînement, Kylian Mbappé sera surmotivé à l’idée de réaliser une deuxième partie de saison canon pour se préparer au mieux avant le huitième de finale en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Strasbourg, avant-dernier de Ligue 1, n’a gagné qu’un seul match pour huit nuls et six défaites. Il faut donc réagir de suite pour les Alsaciens. Cependant, se déplacer sur la pelouse du PSG pour une reprise n’est pas idéal. Je pense même que l’on pourrait assister à une victoire nette du club parisien. En restant très prudent, pour moi il n’y a pas de doute que les homme de Christophe Galtier vont s’imposer avec au moins deux buts dans la rencontre (1.30).

