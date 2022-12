PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lille gagne à Clermont et plus de 1,5 but dans la rencontre (1.96)

C’est le retour de la Ligue 1 aujourd’hui avec le début de la 16e journée. A 19h Clermont accueille Lille. Les Clermontois ont réalisé une première partie de saison correcte avec une 10e place mais attention car les résultats avant la trêve n’ont pas été bons avec seulement trois points pris en cinq journées. Il n’est cependant pas facile de battre Clermont qui a réussi à tenir en échec Monaco à Louis-II (1-1) et a battu Nice (1-0). Lors des matches de préparation, Clermont a perdu deux fois (à Valence et Sochaux) pour un nul sur la pelouse de Valladolid. Le LOSC est donc prévenu et pourra compter sur Jonathan David qui est bien là, lui qui a été éliminé tôt lors de la Coupe du monde avec le Canada. Auteur de neuf buts cette saison en Ligue 1, il a marqué à Naples en amical la semaine dernière. Il faudra aussi surveiller Virginius. L’ancien sochalien a inscrit cinq buts en préparation. Il pourrait bien être un élément clé de la seconde partie de saison lilloise. Après une entame de championnat délicate, Lille a bien réagi pour se hisser à la 7e place et voudra maintenant aller encore plus haut pour retrouver l’Europe. Il faudra s’appuyer sur les bons résultats obtenus avant le Mondial. Je ferais confiance aux Dogues pour s’imposer ce soir à l’extérieur et comme l’on voit souvent des buts dans les rencontres de Clermont, je miserais sur le le succès du LOSC avec au moins deux réalisations pour presque doubler la mise.

Pariez sur Clermont – Lille ici !

Les autres options :

Ajaccio ne perd pas contre Angers et moins de 2,5 buts (1.80)

Monaco gagne à Auxerre et plus de 1,5 but (1.92)

Lyon gagne à Brest (1.85)

Cote totale des quatre paris du jour : 12.53