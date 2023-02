PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 février – Coupe de France

Notre pronostic : Lyon bat Grenoble et plus de 2,5 buts dans le match (1.82)

L’Olympique Lyonnais a une formidable occasion de retrouver le dernier carré de la Coupe de France. Le tirage au sort a, en effet, été plutôt clément avec les joueurs de Laurent Blanc, qui affrontent un pensionnaire de Ligue 2 à domicile. De plus, malgré un faux pas à Auxerre récemment, les Gones sont en grande forme depuis plus d’un mois. Sur leur pelouse, ils restent notamment sur une qualification aux tirs au but face au LOSC et sur un succès en championnat contre Lens. De quoi aborder ce quart de finale avec le plein de confiance face à un adversaire qui commence à en manquer. Car Grenoble vient d’enchaîner trois matches sans victoire en Ligue 2 et voit les premières places s’éloigner. Performants en déplacement, les Grenoblois ont toutefois des arguments pour jouer les trouble-fêtes. Lyon devrait tout de même s’imposer au cours d’une rencontre prolifique.

