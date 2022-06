PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 juin – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Nadal bat Cerundolo et moins de 28,5 jeux (1.72)

Où en est Rafael Nadal avec son pied ? Apparemment il ne ressent plus de douleur et cela est une très bonne nouvelle pour le Majorquin qui va jouer un premier tour largement à sa portée. L’Espagnol, vainqueur des deux premiers Grand Chelem de la saison vise évidemment le titre ici. « Rafa » ne se présente jamais à un tournoi s’il n’a pas l’intention de le gagner. Wimbledon est le majeur qui lui réussit le moins bien avec « seulement » deux succès en 2008 et en 2010. Il faudra évidemment voir comment il se sent sur gazon et si son jeu est en adéquation avec cette surface. En exhibition à Hurlingham, l’Espagnol a remporté son match contre Wawrinka avant de s’incliner face à Auger-Aliassime. Ce sont les seules références que l’on a pour le 4e mondial qui n’a plus joué sur herbe en compétition officielle depuis Wimbledon 2019 et une défaite contre Roger Federer. Cette fois la concurrence sera bien moins forte avec Cerundolo qui n’a joué que trois rencontres sur gazon dans sa carrière. Je pense que Nadal va vouloir commencer fort pour préserver son physique et c’est pourquoi je miserais sur son succès en moins de 28,5 jeux pour une cote de 1.72 !

Pariez sur Cerundolo - Nadal ici !

Les autres options :

Berrettini bat Garin et moins de 31,5 jeux (1.68)

Kyrgios bat Jubb et moins de 33,5 jeux (1.76)

Cilic bat McDonald en trois sets (2.00)

Fritz bat Musetti en trois sets (1.84)

Sonego bat Kudla (1.90)

Cornet bat Putintseva (1.78)

Cote totale des sept paris du jour : 63.30