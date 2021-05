PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 mai Premier League – Arménie

Notre pronostic : victoire d’Alashkert face à l’Ararat-Armenia (2.10)

Direction l’Arménie pour le pari d’aujourd’hui avec ce choc en haut de tableau entre le leader et le 3e pour la dernière journée de championnat. Le FC Alashkert voudra s’assurer le titre champion devant le FC Noah. Un match nul suffirait mais conclure par une victoire serait plus beau d’autant que les joueurs restent sur une série de trois succès de rang. La forme du moment est donc du côté du leader car l’Ararat-Armenia n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matches. Le chamboulement du calendrier cette saison a fait que lors de la dernière journée disputée les deux clubs se sont rencontrés. C’était sur la pelouse de l’Ararat et le FC Alashkert en est sorti vainqueur (1-2). Je pense qu’on pourrait assister au même scénario aujourd’hui et c’est pourquoi je vous conseille la victoire à domicile du 1er du championnat arménien pour une belle cote de 2.10 !

