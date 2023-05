PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 mai – Série A - Italie

Notre pronostic : la Juventus ne perd pas contre l’AC Milan et les deux équipes marquent (2.30)

Très gros match à suivre ce soir avec de l’enjeu pour ces deux formations. La Juventus, à cause de ses dix points de pénalités, se retrouve 7e du championnat, qualifiée en Ligue Europa Conférence pour le moment mais avec qu’un seul point de retard sur l’AS Rome, deux sur l’Atalanta et cinq sur l’AC Milan. Les Milanais qui, en cas de victoire, sécuriserait le top 4 synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Pas sûr que cela arrive ce soir. La Juventus sera motivée pour garder toutes ses chances pour viser une plus grande coupe d’Europe. Je vous propose donc le 1N avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.30 !

Les autres options :

L’Atletico de Madrid bat la Real Sociedad (2.00)

Leicester bat West Ham (1.94)

Newcastle ne perd pas sur la pelouse de Chelsea et les deux équipes marquent (2.05)

Tottenham ne perd pas à Leeds et les deux équipes marquent (1.92)

Cote totale des cinq paris du jour : 35.12