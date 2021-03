PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 mars Coupe du Monde 2022 – Qualifications

Notre pronostic: la France gagne les deux mi-temps au Kazakhstan (1.90).

Suite des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde avec ce dimanche la France qui se déplace au Kazakhstan. Nul doute que les hommes de Didier Deschamps auront à cœur de se relancer après leur match nul (1-1) contre l’Ukraine malgré un but d’Antoine Griezmann. Mais cette fois-ci, je suis convaincu qu’Olivier Giroud ou encore Kylian Mbappé auront bien plus de liberté dans le camp adverse. Il faut donc s’attendre à un véritable festival offensif! Les Kazakhs restent eux sur une campagne plutôt décevante en Ligue des Nations. Ils ont en effet terminé dernier du groupe 4 de la Ligue C avec un triste bilan: une victoire, un nul et 4 défaites. La dernière en date, c’était face à la Lituanie (1-2). C’est pourquoi je vois la France remporter les deux mi-temps au Kazakhstan!

Les autres options :

L’Islande s’impose en Arménie (2.11).

L’Espagne s’impose par au moins trois buts d’écart en Géorgie (2.35)

L’Allemagne s’impose par au moins deux buts d’écart contre en Roumanie (1.90)

Tenerife bat Las Palmas (1.90)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 34.01

Pariez sur Kazakhstan-France ici.