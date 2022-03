PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 mars – Liga 2 – Espagne

Notre pronostic : Las Palmas ne perd pas contre Leganes (2.35)

C’est un match plus équilibré qu’il n’y paraît qui nous attends en deuxième division espagnole ce soir. Las Palmas est largement favori à domicile mais devra se méfier. Alors oui, le club où évolue Jese, l’ancien Parisien, est mieux classé avec une 10e place et deux points d’avance sur son adversaire, mais l’état de forme de Leganes est très bon. Le 14e de Liga 2 reste sur une belle série de huit rencontres sans défaite et est parvenu à presque sécuriser son maintien. Rien n’est joué pour les Palmenses qui ont mis fin à une disette de cinq matches sans victoire en s’imposant sur la pelouse de Valladolid. Je vous propose donc de miser sur le 1N avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.35 !

L’autre option :

Glentoran bat le Carrick Rangers FC par au moins deux buts d’écart (1.86)

Cote totale des deux paris du jour : 4.37