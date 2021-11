PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon ne perd pas à Montpellier et les deux équipes marquent (1.80)

C’est une rencontre très intéressante à suivre à 17h ! L’OL doit se mettre au niveau en Ligue 1. Si les performances en Ligue Europa sont excellentes comme lors de ce succès cette semaine à Brondby avec une équipe bis, celles en championnat sont plutôt décevantes. Les Lyonnais ne sont que 10e au classement avec un match moins, certes, mais six points de retard sur le podium et dix-huit sur le PSG. La rencontre contre Marseille ayant été arrêtée, les Gones restent sur une fessée reçue à Rennes pour leur dernière journée (4-1). Les Montpelliérains devront composer sans Savanier, suspendu, et cela constitue un coup dur. Eux aussi ont perdu à Rennes pour leur dernier match et comptent d’ailleurs le même bilan que Lyon avec autant de buts marqués et encaissés. Pour cette rencontre je ne vois pas l’OL perdre et je pense que le MHSC va marquer aussi pour une cote de 1.80 !

Les autres options :

Paris s’impose à Saint-Etienne par au moins deux buts d’écart (1.80)

Reims ne perd pas face à Clermont et moins de 2,5 buts (2.00)

Monaco ne perd pas face à Strasbourg et les deux équipes marquent (2.00)

Marseille bat Troyes et moins de 4,5 buts (1.80)

Leipzig bat le Bayer Leverkusen (1.80)

Chelsea bat Manchester United et moins de 4,5 buts (1.82)

Le Real Madrid bat le FC Séville et au moins 2 buts (1.84)

Cote totale des huit paris du jour : 131.43