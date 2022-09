PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 septembre - Série A - Brésil

Notre pronostic: Internacional bat Bragantino et plus de 1,5 but dans le match (2.20)

Aujourd'hui, seuls deux pays vous permettent de parier sur des matches de football: le Brésil et la Finlande ! Alors direction Porto Alegre où l'Internacional, 2e de Série A brésilienne, accueille Bragantino (14e). Le SCI vient de prendre seize points sur dix-huit possibles (5 victoires et 1 nul) lors des six dernières journées et part logiquement favori contre Bragantino qui n'a plus gagné une rencontre de championnat depuis deux mois (4 nuls et 3 défaites). A l'aller à Bragança, l'actuel dauphin de Palmeiras s'est imposé 2-0 en juin et voudra confirmer devant son public afin de garder son point d'avance sur Fluminense (3e) qui joue ce soir contre Juventud. Comme la cote n'est que de 1.76, je vous propose d'ajouter "plus de 1,5 but dans le match" pour la faire grimper à 2.20 !

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Fluminense bat Juventud par au moins deux buts d'écart (1.88)

Flamengo gagne sur la pelouse de Fortaleza (2.10)

Vaasa gagne à Lahti (1.98)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 17.20

