PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 août Ligue 1

Notre pronostic : Lille gagne face à Montpellier et moins de 4,5 buts dans la rencontre (1.92)

Les Lillois doivent absolument lancer leur saison à 17h après trois matches sans victoire. Un départ catastrophique pour les récents champions de France symbolisé par une débâcle il y a deux semaines face à Nice (0-4). Le week-end dernier ils n’ont pu faire mieux qu’un nul à Saint-Etienne (1-1). 17e avant cette journée, le LOSC n’a plus le droit à l’erreur. Le MHSC fait un début de championnat moyen avec une défaite, un nul et une victoire. Succès qui a été acquis la semaine dernière face à Lorient (3-1). Cependant, sans Delort qui a donné son accord à Nice, Montpellier fait moins peur. Je pense que Lille pourrait en profiter et s’imposer. Je ne vois pas un match très spectaculaire. C’est pourquoi je vous propose d’associer le succès lillois à moins de 4,5 buts dans la rencontre. Un pari coté à 1.92 !

