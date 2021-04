PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 avril Ligue Europa - 1/2 finale

Notre pronostic : Manchester United ouvre le score face à l’AS Rome, gagne et au moins deux buts dans la rencontre (1.98 via MYMATCH)

Les Red Devils partent largement favoris pour cette demi-finale aller en Ligue Europa. Ils n’ont perdu que trois fois depuis le début de l’année 2021. 2e de Premier League, la saison des Mancuniens est une réussite. Le seul point négatif est cette élimination en phase de poule de Ligue des Champions. Cependant on peut la relativiser étant donné que leur parcours dans le tableau de la petite sœur est une réussite. United a en effet éliminé la Real Sociedad, le Milan AC et Grenade pour pouvoir défier la Roma. Les Italiens, eux, n’ont pas le même état de forme avec seulement deux victoires sur leurs huit dernières rencontres mais comptent, eux aussi, un beau tableau de chasse en Europe avec Braga, le Shaktar et l’Ajax. Cependant je ne vois pas les Anglais ne pas gagner cette rencontre. Je les vois même s’imposer largement. C’est pourquoi je vous conseille ce MYMATCH avec Manchester qui ouvre le score et qui s’impose avec au moins deux buts dans cette rencontre. Un pari parfait pour doubler votre mise (1.98) !

Pariez sur Manchester United – AS Rome ici !

Les autres options :

Villarreal ne perd pas face à Arsenal et les deux équipes marquent (2.25)

Messi (Barcelone) marque un doublé face à Grenade (2.30)

Cote totale des trois paris du jour : 10.25