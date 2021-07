PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 juillet Conference League

Notre pronostic : Molde bat le Servette FC (2.45) !

Après sa grosse victoire à l'aller (3-0) contre le Servette FC, Molde a déjà un pied et demi au troisième tour des qualifications de la Conference League. Habitués de la scène européenne, notamment à la Ligue des Champions, les Norvégiens n'ont jamais été en danger la semaine dernière et je ne vois pas comment la situation pourrait se retourner ce soir, d'autant plus que leur bilan des dix derniers matches est très positif : huit victoires, un nul et une défaite. C'est beaucoup plus compliqué pour les Suisses qui n'ont remporté qu'un match lors de leurs 5 dernieres rencontres. C'est pourquoi je vous propose de parier sans hésiter sur la victoire de Molde FK contre le Servette FC pour une cote exceptionelle de 2.45 !

