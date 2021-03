PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 mars ATP Miami

Notre pronostic : match en trois sets entre Ugo Humbert et Milos Raonic (2.10)

Rencontre très intéressante à suivre entre le Français et le Canadien. Avant ce tournoi de Miami Ugo est allé jusqu’en demi-finale à Marseille. Il a échoué face à Pierre-Hugues Herbert qui était sur un nuage. Au premier tour en Floride, la tête de série 20 s’est débarrassée facilement du Portugais Joao Sousa (6-1, 6-4) mais cette fois il va falloir élever le niveau de jeu d’un ou deux crans face à Raonic. Tête de série numéro 12, l’ancien numéro 3 mondial part favori pour ce match. Il a notamment atteint les huitièmes de finale à l’Open d’Australie où il s’est fait sortir par Djokovic en quatre sets (7-6, 4-6, 6-1, 6-4). Cela va être compliqué pour Ugo mais il faut qu’il s’appuie sur leur seule et unique confrontation au Masters de Paris-Bercy. La rencontre avait été très serrée et Humbert s’était incliné au tie-break du troisième set. On risque de revoir aujourd’hui ce scénario mais peut-être que cette fois le Français pourrait l’emporter. Dans le doute je vous conseille de parier sur le match en trois set sans donner le nom du vainqueur. Si j’ai vu juste vous pourriez plus que doubler votre mise.

