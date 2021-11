PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 novembre – Liga – Espagne

Notre pronostic : Osasuna bat Elche (1.82)

Après un début de saison plus qu’intéressant, le meilleur en quinze ans de Liga, Osasuna a marqué le pas sur les cinq dernières journées en ne parvenant pas à remporter de match. On peut toutefois relativiser car après le nul obtenu face à Grenade, l’actuel 10e du championnat a rencontré les quatre premiers au classement (le Real Madrid, le FC Séville, la Real Sociedad et l’Atletico de Madrid) pour un seul point pris au Bernabéu (0-0). Des résultats logiques qui ne devraient pas entamer la confiance des Rojillos favoris ce soir. Elche n’a remporté que deux rencontres cette saison et reste également sur une série de cinq matches sans victoire. Je ne vois pas le 18e prendre ne serait-ce qu’un point. C’est pourquoi je vous propose de parier sur le succès d’Osasuna pour une cote de 1.82 !

