PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 septembre - Veikkausliiga - Finlande

Notre pronostic: HJK Helsinki s'impose sur la pelouse de Honka (2.35)



Choix de matches hyper réduit ce jeudi en Europe puisque vous ne pouvez parier que sur deux rencontres: celle-ci, en Finlande, et une autre, en Bulgarie (voir la rubrique pari sûr). Pour votre pari du jour, je vous propose de jouer sur ce match en retard de la 2e journée de Veikklausliiga entre Honka (3e) et HJK Helsinki (1e). Dans ce championnat à douze équipes, chacune d'entre elles s'affrontent à quatre reprises, comme en Ecosse. Et le hasard fait que le FCH a disputé son dernier match, le 11 septembre... contre le même adversaire. Le leader finlandais s'est imposé il y a près de trois semaines sur le score de 2-1. Depuis, les joueurs de la capitale ont perdu 3-0 à Rome en Ligue Europa et ont battu Seinäjoki 2-1 en Coupe alors qu'Honka n'a plus joué et pourrait donc manquer de rythme. Comme le leader reste sur cinq victoires consécutives en Veikklausliiga et n'a plus perdu à Espoo en championnat depuis 2013, je ne serais pas étonné que le scénario du 11 septembre se répète aujourd'hui. A noter que le bilan du FCH à domicile est le même que celui du HJK à l'extérieur: 7 victoires, 3 nuls et 1 revers. Si j'ai vu juste, vous doublerez votre mise de départ avec cette victoire d'Helsinki à l'extérieur.

Fiabilité : 50 %



