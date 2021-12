PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 décembre – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: Benfica bat le Sporting (1.80)

Si Benfica (3e – 28 points) veut continuer à lutter pour le titre de champion du Portugal avec le FC Porto et le Sporting (32 points chacun), il doit impérativement s’imposer dans le derby de Lisbonne ce soir au Stade de la Luz. La mission n’a rien d’impossible si l’on se base sur les quatre dernières confrontations, aussi bien en Primeira Liga qu’en Coupe du Portugal : Benfica s’est toujours s’imposé devant son public ! En cinq ans, quatorze derbies ont eu lieu et les « Vert et Blanc » n’en ont remportés que deux, c’est dire si Benfica reste encore le « roi de Lisbonne ». Même si le Sporting est invaincu (dix victoires et deux nuls en douze journées), on sait tous que les membres du trio de cadors portugais perd très peu contre les quinze autres équipes. Pour moi, la belle série de onze victoires consécutives toutes compétitions confondues des Lions pourrait bien s’arrêter aujourd’hui sur la pelouse de Benfica.

Fiabilité : 60 %

