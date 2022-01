PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 janvier – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Manchester United bat Wolverhampton et moins de 3,5 buts (2.05)

Dix points sur douze possibles : c’est le bilan en Premier League des Mancuniens depuis l’arrivée sur le banc de Ralf Rangnick. C’est presque parfait pour le coach allemand qui met tranquillement en place sa philosophie. Lors de la dernière journée, les Red Devils ont été très bons en marquant trois buts face à Burnley. Une belle victoire qui s’est dessinée en première période (3-1). Cette fois ils affrontent une équipe pas forcément très performante depuis le début de saison mais très solide. Les Wolves ne marquent et n’encaissent que très peu de buts. Sur les sept dernières journées, Wolverhampton a gagné deux fois face à West Ham (1-0) et à Brighton (0-1), a connu deux défaites sur le même score face à Liverpool et sur la pelouse de City, et donc a fait trois scores nuls et vierge. Je ne m’attends pas à un beau spectacle mais je pense qu’United devrait s’imposer à Old Trafford !

