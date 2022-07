PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 juillet – WTA Wimbledon

Notre pronostic : Garcia bat Bouzkova (1.94) !

Caroline Garcia a été très solide mentalement pour se sortir du piège Zhang. La Française a pris sa revanche sur la Chinoise en s’imposant en deux manches disputées au tie-break. Une performance une nouvelle fois remarquable après sa démonstration face à Emma Raducanu. Garcia fait peur et a pris confiance avec son titre à Bad Homburg. Bouzkova est prévenue mais la Tchèque est une sacrée cliente. Non seulement elle a remporté leur seule confrontation qui était sur gazon l’année dernière à Birmingham en deux manches mais aussi elle s’est montrée excellente contre les Américaines Collins, Li et Riske. Un très beau parcours pour la 66e mondiale. Je pense cependant que c’est Caroline Garcia peut saisir sa chance et l’emporter pour une cote de 1.94 !

