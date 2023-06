PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 juin – Ligue 1

Notre pronostic : Auxerre ne perd pas contre Lens et moins de 3,5 buts (2.05)

Lens s’est assuré la 2e place la semaine dernière en l’emportant face à Ajaccio. Les Sang-et-Or joueront donc la phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions et je pense qu’ils ont dû fêter ça comme il se doit. Pas sûr que les Lensois seront pleinement concernés par cet ultime déplacement de la saison. Franck Haise va faire tourner mais le Racing, pourrait jouer libéré. Auxerre a la pression. Les Bourguignons, s’ils ne gagnent pas, pourraient voir Nantes passer devant au classement si les Canaris s’imposent face à Angers. L’AJA doit donc tout donner pour l’emporter. Je ne vois pas les Auxerrois s’incliner mais je me méfie tout de même car il y aura de la tension et les Nordistes ne voudront pas fausser le championnat. Je vous propose le 1N avec moins de 3,5 buts pour plus que doubler la mise.

Les autres options :

Nantes ne perd pas contre Angers et les deux équipes marquent (1.98)

Monaco bat Toulouse et les deux équipes marquent (2.35)

Rennes gagne à Brest et au moins trois buts (2.10)

Manchester City bat Manchester United et au moins trois buts (1.92)

Leipzig bat Francfort et au moins deux buts (1.84)

Cote totale des six paris du jour : 70.77