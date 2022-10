PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 octobre – Ligue 2

Notre pronostic : Bordeaux ne perd pas à Laval et les deux équipes marquent (2.30)

Les Girondins ont un énorme coup à jouer ce soir à Laval. En cas de victoire ils pourraient prendre la première place avec 20 points et confirmer leur très bon début de saison et leur volonté de remonter tout de suite en Ligue 1. Bordeaux après une défaite à Saint-Etienne s’est bien remis juste avant la trêve en l’emportant face à Dijon (2-1) dans les dernières minutes de la rencontre. Cependant cela ne sera pas facile en déplacement. Laval a enfin redressé la tête en allant l’emporter sur la pelouse de QRM (3-1) pour mettre fin à une série de quatre revers consécutifs. 13e du championnat, le promu n’a qu’un seul petit point d’avance sur la zone rouge et doit donc obtenir des résultats à domicile. C’est pourquoi je me couvrirais avec le N2 et les deux équipes marquent pour une cote de 2.30 !

