PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG gagne à Nantes et Neymar buteur (1.92)

Le Paris Saint-Germain enchaîne un nouveau match à l’extérieur après sa victoire à Toulouse (3-0). Les Parisiens vont devoir peaufiner leur jeu avant d’accueillir la Juventus mardi soir au Parc des Princes. Evidemment il faut toujours se méfier de ces rencontres qui précèdent la Ligue des Champions mais je pense que Christophe Galtier aura à cœur de voir ses joueurs réaliser une belle prestation. Exceptionnel depuis le début de saison, Neymar en est à sept buts et six passes décisives en cinq journées. C’est l’homme fort en attaque du PSG et je le vois garder ce rythme. Evidemment il faudra surveiller les compositions mais c’est un pari intéressant que de miser sur la victoire parisienne avec le but du Brésilien (1.92) !

Pariez sur Nantes – PSG ici !

Les autres options :

Marseille gagne à Auxerre et au moins deux buts (1.84)

Lyon bat Angers sans encaisser de but (2.15)

Le Bayern Munich gagne sur la pelouse de l’Union Berlin et moins deux buts (1.82)

Le Real Madrid bat le Betis Séville par au moins deux buts (1.92)

Le FC Barcelone gagne sur la pelouse du FC Séville (1.80)

Le Milan AC ne perd pas contre l’Inter et les deux équipes marquent (2.15)

Cote totale des sept paris du jour : 102.72