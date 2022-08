PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 août – Ligue 2

Notre pronostic : Dijon bat Annecy (1.86)

C’est quasiment un match des extrêmes. Dijon fait, en effet, partie des deux seules équipes encore invaincues en Ligue 2. Comptant onze points après cinq rencontres, les Bourguignons occupent la deuxième place du classement, à égalité avec le leader caennais. Omar Daf peut compter sur l’excellent trio Soumare-Silva-Le Bihan, auteurs de sept des huits buts de leur équipe. A l’inverse, Annecy vit un début de saison très difficile. Le promu court toujours après un premier succès et risque de vivre un exercice pénible. S’ils restent sur deux résultats nuls de suite, la marche sera probablement trop haute face à un adversaire en pleine confiance. Dijon devrait ainsi gagner devant son public.

