PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 août - Ligue des Champions

Notre pronostic : le PSV Eindhoven bat les Glasgow Rangers et -3,5 buts dans le match (2.25)

Il y a un an, le PSV accueillait les Rangers en barrage retour de la Ligue des Champions, après un match nul (2-2) à Ibrox Park. L'histoire s'est répétée cette année lors du premier match de barrage, mais les Néerlandais voudront absolument éviter de commettre les mêmes erreurs que l'an passé, où ils avaient perdu 1-0 à domicile. Depuis la reprise de la saison début août, le PSV est toujours invaincu après six matchs. Les Rangers ont un bilan presque similaire, excepté la défaite lors du premier match de championnat face à Kilmarnock. De plus, cette fameuse victoire au Philips Stadion il y a 12 mois reste leur seule victoire à l'extérieur en LDC depuis novembre 2007. C'est difficilement imaginable que l'histoire se répète une deuxième fois et que les Néerlandais n'aient pas retenu les erreurs du passé.

