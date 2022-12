PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 décembre – Ligue 2

Notre pronostic : Bordeaux ne perd pas contre Sochaux et les deux équipes marquent (2.15)

C’est le choc à suivre pour cette 17e journée de Ligue 2. Le 2e, Sochaux, se déplace chez le 3e, Bordeaux. Les Girondins restent sur une défaite au Havre (1-0). Il faudrait vite retrouver un succès car ils n’ont plus gagné depuis trois journées et cela commence à faire long quand on est un club qui aspire à la montée. Sochaux est allé chercher une belle victoire face à Rodez grâce à l’inévitable Aldo Kalulu (1-0). Un succès et les Bordelais accuseraient un retard de cinq points sur leurs adversaires du jour. La pression est donc énorme pour ce duel mais je pense que Bordeaux est capable de tenir dans son stade. Je miserais sur le 1N avec les deux équipes qui marquent pour plus que doubler la mise, les Girondins n’ayant perdu qu’une seule fois en huit réceptions.

