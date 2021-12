PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 décembre - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: Porto bat Benfica et Luis Diaz marque (2.65)

Porto et Benfica ne se quittent plus ! Il y a une semaine, le FCP s'imposait à domicile 3-0 en Coupe du Portugal prouvant ainsi qu'il avait pris un ascendant sur son rival historique depuis deux ans: cinq victoires et deux nuls en sept confrontations, aussi bien à Porto qu'à Lisbonne. Leaders de Primeira Liga avec le Sporting (41 points chacun avant la 16e journée), les Dragons ont l'occasion ce soir de pratiquement écarter les Aigles de la course au titre. En effet, en cas de succès, les partenaires de Luis Diaz (12 buts en 15 matches dont 6 lors des 6 dernières journées) compteraient sept longueurs d'avance sur leur adversaire du jour. La mission n'a rien d'impossible car Porto a réalisé un sans faute à domicile: 7 victoires en 7 matches de championnat (19 buts pour et 3 contre). Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur les favoris devant leur public grâce à leur international colombien pour une jolie cote de 2.65.

Fiabilité : 50 %

