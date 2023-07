PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 juillet – Jupiler Pro League - Belgique

Notre pronostic : Bruges bat Malines par au moins deux buts d’écart (2.00)

Triple champion de Belgique en 2020, 2021 et 2022, le FC Bruges a laissé filer son titre en 2023 au profit du Royal Antwerp mais espère bien le récupérer en 2024. Favoris de Jupiler League, les Brugeois débutent leur championnat ce dimanche contre Malines, l’une de leurs victimes préférées. La saison dernière, le Club Brugge s’est imposé deux fois 3-0 face au KVM et comptent 70 % de victoires lors des dix dernières confrontations dans le « Venise du Nord » face à son adversaire du jour. Et les sept succès ont tous été acquis par un minimum de deux buts d’écart… et même trois, dans la plupart des cas. La star du club, Hans Vanaken, sera encore une fois cette année l’élément clef du système du coach norvégien Ronny Deila et devrait logiquement permettre à son équipe de battre facilement Malines aujourd’hui. Si c’est le cas, vous doublerez votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Antwerp bat Malines et moins de 4,5 buts dans le match (2.00)

Brondby bat Odense et moins de 4,5 buts dans le match (2.05)

Midtjylland bat Silkeborg et plus de 1,5 but dans le match (1.90)

Honka ne perd pas contre Oulou et les deux équipes marquent (2.15)

Bâle bat Winterthur par au moins deux buts d’écart (2.75)

Hammarby bat Norrköping (1.80)

Cluj bat U. Craiova (2.20)

Cote totale des huit paris du jour : 364.78

