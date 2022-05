PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 mai – 1/8 finale Roland Garros

Notre pronostic : Sinner bat Rublev (2.00)

C’est la plus belle affiche du jour à Roland Garros entre deux joueurs de la « Next Gen ». Rublev n’est pas impérial Porte d’Auteuil avec un set perdu lors de chacune de ses rencontres face à Kwon, Delbonis et Garin. Il n’est pas passé loin d’aller jusqu’à la cinquième manche contre le Chilien avec un tie-break très serré (13-11) au quatrième. Il a d’ailleurs sauvé quatre balles de set. Sinner s’est montré plus solide contre Fratangelo, Caraballes Baena et McDonald. Un parcours certes plus facile mais attention à l’état physique de l’Italien qui semblait avoir une gène derrière le genou. S’il est à 100% je pense qu’il peut l’emporter. Il a remporté les deux confrontations face au Russe sur terre battue. Un bon pari pour doubler la mise.

Les autres options :

Medvedev bat Cilic et moins de 36,5 jeux (2.10)

Tsitsipas bat Rune et moins de 34,5 jeux (2.00)

Swiatek bat Zheng et plus de 17,5 jeux (2.05)

Keys bat Kudermetova (1.84)

Cote totale des cinq paris du jour : 31.68